البيت الأبيض: لا ضرورة لإعلان التأهب في قواتنا النووية

2022/02/28 | 22:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال البيت الأبيض إنه لا ضرورة حتى الآن لرفع مستوى التأهب في القوات النووية الأمريكية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنفار قوات الردع النووي الروسية.واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن قرار الرئيس بوتين “جزء من نمط أوسع للتصعيد غير المبرر والتهديدات المصطنعة من الكرملين”، مشيرة إلى أن “هذا نمط رأيناه من […]

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