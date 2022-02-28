اكثر من 10 الاف خريج يقررون استمرار الاعتصام السلمي في ديالى

2022/02/28 | 22:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد خريجي المعاهد التقنية في ديالى، الاثنين، استمرار اعتصامهم السلمي الاطول بعد 2003.وقال عضو تنسقية اعتصام خريجي المعاهد التقنية في ديالى حسين الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تظاهرة سلمية اغلقت بوابة مبنى محافظة ديالى صباح اليوم واستمرت لما بعد الظهر في تصعيد اخر من اجل بعث رسائل للجهات الحكومية بضرورة الانتباه لمطاليبنا […]

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