رئيس الجمهورية يسحب مرسوما جمهوريا بالعفو عن ابن مسؤول مدان بتجارة المخدرات

2022/02/28 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الاثنين، مرسوم العفو الخاص عن نجل

محافظ النجف السابق.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان "رئيس

الجمهورية برهم صالح وجه بسحب

المرسومين الجمهوريين المرقمين (1 ،2)

وذلك خل

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