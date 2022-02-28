أردوغان يحدد خيارات تركيا في التعامل مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا

2022/02/28 | 22:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن أنقرة مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب “اتفاقية مونترو” فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنع من تصعيد الأزمة في أوكرانيا.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، “واصلنا ونواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار بين روسيا وأوكرانيا”.وأشار إلى …

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