2022/02/28 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارث نيوز/ أعلنت الحكومة التركية، اليوم الاثنين، أنها أخطرت روسيا رسميا بأنها قررت منع عبور السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل.وقال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إن “تركيا لن تسمح بمرور السفن الحربية عبر المضيق”، محذرا جميع الدول الساحلية وغير الساحلية للبحر الأسود بالأمر.

ظهرت المقالة الحرب ضد أوكرانيا..



أول تحرك تركي ضد طموح روسيا أولاً على ايرث نيوز.

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