بـ27 رصاصة.. شاب يقتل إبنة عمّه ويسلّم نفسه للشرطة شمالي ذي قار

2022/02/28 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن شاباً أقدم على قتل ابنة عمه، ومن ثمَّ تسليم نفسه للشرطة شمالي المحافظة.

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وقال المصدر لمراسل "ناس"، (28 شباط 2022)، إن "قضاء الشطرة شهد جريمة قتل بشعة لفتاة مواليد 2004؛ حيث أقدم ابن عمها على إطلاق 27 رصاصة على جسدها بمنزل والدها، وأرداها قتيلة على الفور".

وأضاف المصدر، أن "القاتل سلّم نفسه للشرطة التي فتحت بدورها تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، وتم توقيفه استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وبيّن أن "دوافع القتل تبدو غير واضحة، بانتظار نتائج التحقيقات".

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