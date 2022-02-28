مأساة سودانية.. مصرع 5 لاعبين بفريق كرة قدم غرقاً

2022/02/28 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي خمسة لاعبين من فريق الملاحة السوداني من دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم مصرعهم، إثر غرق قارب كان يقلهم من مدينة إلى أخرى في ولاية نهر النيل بشمال البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الاثنين.

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