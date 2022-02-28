مجموعة طرق طبيعية لتبيض الأسنان فى المنزل

2022/02/28 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تؤدي الكثير من العوامل فى تغيير لون الاسنان والبهتان والاصفرار وفقدان بريقها الأبيض اللامع، يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في تلطيخ المينا ، وهي الطبقة الخارجية لأسنانك بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب تراكم البلاك على أسنانك في جعلها تبدو صفراء.وحسب ما ذكره موقع healthline يمكن علاج هذا النوع من تغير […]

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