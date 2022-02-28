أردوغان يعلن موقف تركيا من استخدام اتفاقية منترو.. وينتقد موقف أمريكا

2022/02/28 | 22:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن تركيا لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، لكن "مصمون على استخدام صلاحيتنا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنع من تصعيد الأزمة".

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