البيئة: دراسات لإنشاء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية

2022/02/28 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، اليوم الاثنين، إنهاء آثار الإشعاع بنسبة عالية في البلاد وتطهير محافظات بالكامل، وفيما أوضحت إيجابيات توليد الكهرباء عبر المفاعلات النووية أشارت إلى أن هناك دراسات لإنشائها.وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام ظافر محمود خلف في تصريح للوكالة الرسمية، إن “فكرة انشاء المفاعل النووية موجودة …

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