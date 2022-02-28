مانشستر يونايتد يجهز صفقة أفريقية تحسبا لرحيل رونالدو

2022/02/28 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، عن البديل الأقرب لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مانشستر يونايتد، حال مغادرته في الصيف المقبل. وارتبط اسم رونالدو بمغادرة أولد ترافورد، عقب نهاية الموسم الجاري، حال عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، والانتقال للعب في الدوري الأمريكي. وبحسب شبكة "راي سبورت" الإيطالية، فإن النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، هو الأقرب لتعويض الرحيل المحتمل لرونالدو في الصيف المقبل. ومع ذلك، أشار التقرير، إلى أن نابولي لن يقبل بأقل من 100 مليون يورو لرحيل هدافه النيجيري. وأضاف التقرير، أن مانشستر يونايتد أجرى بالفعل اتصالًا أوليًا مع نابولي ووكيل اللاعب، للتعرف على سعره في الصيف، فأخبره نابولي أن قيمته الأولية تبلغ 100 مليون يورو. وختم التقرير، بأنه في حالة رحيل أوسيمين عن نابولي في الصيف، سينقض البارتينوبي على جيانلوكا سكاماكا، مهاجم ساسولو، لضمه إلى صفوفه، رغم اهتمام إنتر ميلان وميلان بضمه أيضا.

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