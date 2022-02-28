هواوي تطلق منتجات المكتب الذكي للمستهلكين

2022/02/28 | 22:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أطلقت شركة هواوي الصينية سبعة منتجات جديدة من فئة المكتب الذكي، بما في ذلك جهاز حاسب محمول متطور وأول طابعة لها وحاسب لوحي بالحبر الإلكتروني، مما يؤكد التزامها تجاه المستهلكين بعد القيود التجارية الأمريكية التي أضرت بشدة بأعمال الهاتف المحمول.وتشمل المنتجات المعروضة PixLab X1، وهي أول طابعة ليزر متعددة الوظائف من هواوي.[…]

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