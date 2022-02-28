بعد محاولة الانقلاب الترامبية، الحزب الجمهوري الاميركي الى اين؟ - جورج كتن

2022/02/28 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جورج_كتن تأسس الحزب الجمهوري عام 1854 كحزب معارض للرق في اميركا وكان ابراهام لينكون 1865-1861 أول رئيس جمهوري الغيت العبودية تحت قيادته.



لكن الحزب شهد منذ اوائل القرن العشرين تحولًا نحو اليمين، تعزز اكثر بعد سن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حقوق التصويت لعام 1965 في عهد الرئيس الديمقراطي لندون جونسون.



تغير الجوهر الأساسي للحزب الجمهوري ليصبح الاكثر تمثيلا للقطاعات المحافظة في اميركا وخاصة الامري ......





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