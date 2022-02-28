الحرب في اوكرانيا- بيان - حزب اليسار الشيوعي العراقي

2022/02/28 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي الحرب في اوكرانياإنّ تصريح الرئيس الأوكراني الذي يقول؛ "تُركنا لوحدنا في مواجهة روسيا" هو أوضح تعبير عن طبيعة الإمبريالية الغربية التي اصطنعت في العقود الأخيرة نموذجاً جديداً للحروب، تُجرى بالنيابة، تقوم بها دول الأطراف الرأسمالية والبلدان التابعة والعصابات الفاشية، نيابة عن جيوش الإمبرياليين، كما هي الحال في تورط السعودية وبلدان الخليج في الحرب على اليمن التي منحت أمريكا فرصة لا تعوَّض في بسط ......





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