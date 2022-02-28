يسوع أم عيسى ؟! - فريدة رمزي شاكر

2022/02/28 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريدة_رمزي_شاكر بعض الناس بتعترض على إسم ( يسوع) باللغة العربية، وليه لايُسمى عند المسيحيين عيسى كما في الإسلام؟ بل يقولون إن إسمه الأصلي عيسى وليس يسوع ! وأن إسم المسيح في لغته الأصلية الآرامية هو ( ايشو) وهو المتداول بين الناس والأقرب لعيسى ولا علاقة ل "ايشو " الاسم الاصلي ب "يسوع" بالعربية! - في الحقيقة من يتداولون هذا المنطق الغريب ، لا يعلمون أن ( إيشو- Iosue- ايوسوي) وهي لغة آشورية وليست آرامية سري ......





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