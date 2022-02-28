النفط يهزم الشرطة بنتيجة تاريخية في السلوي الممتاز

2022/02/28 | 22:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حقق فريق النفط فوزاً عريضاً على منافسه الشرطة بتغلبه عليه بنتيجة (80-55).وانتهت الفترة الاولى من المباراة لصالح نادي النفط بنتيجة (22-10) ليكرر نادي النفط تفوقه خلال الفترة الثانية بنتيجة (38-26).وبعد الاستراحة عاد نادي النفط بقوة ليفرض سيطرته من جديد على مجريات الفترة الثالثة لتنتهي بنتيجة (56-35) اما الفترة الرابعة فلم تشهد […]

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