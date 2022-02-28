2022/02/28 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yU8TIi0A4cY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روسيا واوكرانيا نزاع يهدد الأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. روسيا واوكرانيا نزاع يهدد الأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).