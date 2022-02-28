2022/02/28 | 22:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Svt5dJdNz30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد هجوم وزير المالية على منافذ الاقليم .. الدبرداني يرد وبقوة...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد هجوم وزير المالية على منافذ الاقليم .. الدبرداني يرد وبقوة...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).