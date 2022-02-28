2022/02/28 | 22:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZRGUXQXLWSw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخاوف من تعرض الخطة الزراعية الصيفية للخطر | تقرير زيد الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخاوف من تعرض الخطة الزراعية الصيفية للخطر | تقرير زيد الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).