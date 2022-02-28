دعوة لأوكرانيا من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي فوراً

2022/02/28 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت عدد من دول شرق أوروبا، اليوم الاثنين، أوكرانيا إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي بشكل فوري.وبحسب بيان مشترك، خاطب رؤساء ثمان دول من شرق أوروبا، أوكرانيا من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي على الفور.وتأتي هذه الدعوات وسط الحرب المشتعلة بين كييف وموسكو، والتي بدأتها الأخيرة، عبر توغل بري عسكري، وقصف جوي.

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