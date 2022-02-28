تركيا تنفذ وعودها وفق ’مونترو’ وتغلق المضائق بوجه السفن الحربية

2022/02/28 | 23:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، أن بلاده أخطرت جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية من أجل عبور المضائق التركية.

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وقال تشاووش أوغلو في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة، إن "اتفاقية مونترو تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضائق إذا كانت طرفا في الحرب".

وأضاف: "أما إذا لم تكن تركيا طرفا في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها".

واستطرد: "الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود".

وتابع "أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا".

وأكد مواصلة تركيا التزامها ببنود اتفاقية مونترو، مضيفا "الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا، قلنا لهم إننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها".

للمزيد: ما هي اتفاقية ’مونترو’ التي لوّحت تركيا بتطبيق أحكامها في خضم الحرب الروسية؟

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