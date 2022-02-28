لحظة تدمير نظام صاروخي روسي بهجوم من الجو

2022/02/28 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية شريط فيديو يظهر تدمير نظام صواريخ بوك الروسي (أرض-جو).

تم تحديد موقع النظام، بالقرب من قرية إيفانكيف في مقاطعة كييف، ودمرته طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار.

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