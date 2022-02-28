مصرع شخص بحادث سير بين دراجة وعجلة في المثنى

2022/02/28 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

اودى حادث تصادم، في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، بين سيارة ودراجة نارية، بحياة صاحب الدراجة.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "حادث تصادم وقع في قضاء الرميثة، حيث اودى بحياة صاحب الدراجة".

واوضح، ان "الحادث كان بسبب السرعة والسير عكس الإتجاه من قبل صاحب الدراجة النارية".

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