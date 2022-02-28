2022/02/28 | 23:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور الأقمار الصناعية أن قافلة عسكرية روسية كانت خارج إيفانكيف بأوكرانيا، الأحد، قد وصلت منذ ذلك الحين إلى ضواحي كييف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقطات الأقمار الصناعية تظهر وصول قافلة عسكرية روسية ضخمة إلى ضواحي كييف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقطات الأقمار الصناعية تظهر وصول قافلة عسكرية روسية ضخمة إلى ضواحي كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).