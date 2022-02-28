الإعلام الأمني تُعلن القبض على 3 إرهابيين في صلاح الدين

2022/02/28 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، اعتقال ثلاثة إرهابيين، بعد معلومات دقيقة بخصوص أماكن تواجدهم.وقالت الخلية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنه “استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 إحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود ارهابيين اثنين في منطقة اسديرة بناحية الزاب محافظة صلاح الدين”.وأضاف […]

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