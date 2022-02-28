2022/02/28 | 23:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fbCmsFdyl70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: النفط تغير سعره من 40 الى 100 دولار، ولم يتغير شيء بحال المواطن) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: النفط تغير سعره من 40 الى 100 دولار، ولم يتغير شيء بحال المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).