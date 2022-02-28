سيوفر العملة الصعبة لذي قار.. موافقات حكومية على انشاء متحف أور العالمي

2022/02/28 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مدير مفتشية اثار ذي قار عامر عبد الرزاق، اليوم الاثنين، موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على انشاء متحف أور العالمي.وقال عبد الرزاق في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت رسميا على انشاء المتحف ووضعه ضمن خطة الأمانة لتأهيل وتطوير مدينة أور الأثرية”.وبين ان “البناية ستكون […]

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موافقات حكومية على انشاء متحف أور العالمي أولاً على ايرث نيوز.

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