نزاع عشائري طاحن جنوبي العراق ينتهي بمقتل منتسب أمني وإصابة آخرَين

2022/02/28 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناسأفاد مصدر في شرطة ذي قار، الإثنين، بوقوع نزاع عشائري طاحن في شمالي المحافظة أسفر عن مقتل منتسب أمني وإصابة شخصين.

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وقال المصدر لمراسل "ناس"، (28 شباط 2022)، إن "نزاعاً وقع بين عشيرتي العظيميين والهلاليين في قضاء الشطرة، انتهى بمقتل منتسب أمني في شرطة الديوانية، وإصابة 2".

وأضاف المصدر، أن "النزاع استخدمت فيه كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والقنابل اليدوية، قبل أن تفرض القوات الأمنية سيطرتها على النزاع".

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