بعد مواقف منددة.. الرئيس العراقي يسحب عفوا منحه لنجل محافظ سابق

2022/02/28 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين عفواً منحه لنجل محافظ سابق مدان بتهريب المخدرات، مطالباً بتوقيفه بعدما تسبب قرار العفو بسخط كبير في العراق.

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