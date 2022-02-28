وزير المالية يتحدث عن الرواتب والدولار.. ويؤكد: هيكلة الموازنة

2022/02/28 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو لكلمة وزير المالية خلال جلسة البرلمان التي حضرها لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار.

ويوضح وزير المالية من خلال الفيديو هيكلة الموازنة الاتحادية، مؤكدا بأنها "جامدة جداً".

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