ماذا يعني ان تكون يساريا اليوم؟ - رشيد غويلب

2022/02/28 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب الدكتور داريو إل ماتشادو رودريغيز هو أستاذ الفلسفة في الجامعات الكوبية وعضو هيئة تحرير مجلة "كوبا الاشتراكية"، نشر له موقع "شيوعيون" الألماني بحثا ضافيا، تناول فيه الإجابة على سؤال "ماذا يعنى أن تكون يساريا اليوم؟".



يميز فيه بين "الاصطفاف مع اليسار" وان "تكون يساريا": "إن تعريف اليسار، بمعنى أنه يسار، يجب، في رأيي، أن يشمل صفات وخصائص مثل معاداة الرأسمالية، والعلمية، والتكاملية، والأخلاقية، والثور ......





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