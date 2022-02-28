موقف جديد من البيت الأبيض: عقوباتنا ستشتد على روسيا

2022/02/28 | 23:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارث نيوز/ اعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن العقوبات ضد روسيا تؤخذ فيها عوامل كثيرة بعين الاعتبار، وهناك خطوات إضافية أخرى.وأشار البيت الأبيض، إلى أن “واشنطن تقوم بتقييم قرار الرئيس بوتين وضع قوة الردع النووي في حالة تأهب”، قائلاً: “نتطلع إلى نيتو موحد ودول غربية موحدة في مواجهة بوتين”.وأوضح البيان أن “أميركا لا […]

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