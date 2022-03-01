أسعار النفط العالمية تغلق على ارتفاع جديد مساء الاثنين

2022/03/01 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتفعت أسعار النفط مساء الاثنين، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأجيج مخاوف الإمدادات العالمية.

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وسجلت عقود برنت عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، مرتفعة 3.06 دولارات.

اما العقود الآجلة للنفط الأميركي فقد سجلت عند التسوية 95.72 دولارا للبرميل، مرتفعة 4.13 دولارات

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