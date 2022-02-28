واشنطن تطرد 12 شخصا من بعثة روسيا الدبلوماسية بالأمم المتحدة

2022/03/01 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طردت الولايات المتحدة، الاثنين، 12 شخصا من البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة بسبب "نشاطات مريبة" يقومون بها، وفق مراسل "الحرة".

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