بايدن يتحدث عن

2022/03/01 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

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وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعلن الاثنين أنه سيفتح "في أسرع وقت" تحقيقا في شأن الوضع في اوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية".

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