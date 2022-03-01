2022/03/01 | 00:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، فتح تحقيق في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في الهجوم الروسي على أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في الهجوم الروسي على أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).