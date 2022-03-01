النفط الوطنية تعلن غلق التحقيق الخاص بجولة التراخيص الخامسة

2022/03/01 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت شركة النفط الوطنية، غلق التحقيق الخاص بجولة التراخيص الخامسة من قبل المحكمة المختصة ، فيما اكدت إقرار خطط متكاملة لحفر وتطوير الحقول الغازية في الصحراء الغربية .وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "شركة النفط الوطنية عقدت اجتماعاً موسعاً حيث تم مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة في جدول اعماله"، لافتة الى ان "الشركة اعلنت صدور قرار من المحكمة المختصة بغلق التحقيق في جولة التراخيص الخامسة الخاصة بتطوير الحقول الغازية بعد اربع سنوات من النظر في القضية ."وذكرت الشركة، بحسب البيان، انها اقرت برنامجاً متكاملاً لحفر الابار في الصحراء الغربية لانتاج الغاز من خلال وضع خطط لتطوير حقول الغاز الحر ، وتتضمن عمليات الاستكشاف وحفر الآبار ، مؤكدة انها تمتلك خطط استراتيجية لزيادة الطاقات الانتاجية من الغاز الحر من خلال تطوير الحقول الغازية".واوضحت، أن "ذلك يأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية ووزارة النفط للاستثمار الامثل للغاز الحر والمصاحب ، والاستفادة منها في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وفي الصناعات البتروكيماوية ، فضلاً عن التحول الى الطاقة النظيفة وحماية البيئة والمناخ من الانبعاثات الضارة" .

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