"رسالة قوية" لبوتين.. كندا ستمنع استيراد النفط الروسي

2022/03/01 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الاثنين، أن بلاده تعتزم "حظر استيراد النفط الخام" الروسي، معتبرا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوليغارشيين الروس يستفيدون من هذا القطاع.

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