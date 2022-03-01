مصرع مواطن تسلق برجاً للكهرباء والوزارة تدعو للابتعاد عن خطوط نقل الطاقة

2022/03/01 | 00:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم، تعرض احد المواطنين الى صعقة كهربائي نتيجة تسلقه على برج ضغط عالي على خط القيارة الغازية – يارمجة في محافظة نينوى.ودعت الوزارة في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، المواطنين الى “الابتعاد عن محددات الشبكة الكهربائية ومحطات وخطوط وابراج نقل الطاقة الكهربائية كونها تؤدي الى حدوث اضرار كبيرة وقد تؤدي […]

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