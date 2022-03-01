2022/03/01 | 00:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gjl85CkPLfM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمال بنكلادشيين في العراق استدرجوا أقرانهم وأغروهم بفرص عمل بهدف نصبهم وسرقتهم!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمال بنكلادشيين في العراق استدرجوا أقرانهم وأغروهم بفرص عمل بهدف نصبهم وسرقتهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).