تهديد الطائرات المُسيّرة وأثرها على المواجهات القادمة - عصمت منصور

2022/03/01 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصمت_منصور تهديد الطائرات المُسيّرة وأثرها على شكل المواجهات القادمةأعادت حادثة نجاح طائرة مُسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني، في اختراق الحدود الشمالية مع إسرائيل، يوم الجمعة 18 شباط/ فبراير 2022، وعودتها من دون أن يتمكن سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية من إسقاطها أو اعتراضها، إلى الواجهة سؤال دور الطائرات الصغيرة والمُسيّرة (على مختلف أنواعها وأحجامها) في الحروب والمواجهات التي تخوضها اسرائيل ......





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