سحب عفو رئاسي عراقي عن تاجر مخدرات

2022/03/01 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ تفاديا‭ ‬للضجة‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬والشعبية‭ ‬تراجع‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الاثنين‭ ‬وأمر‭ ‬بسحب‭ ‬مرسوم‭ ‬جمهوري‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬وقعه،‭ ‬يخص‭ ‬المحكوم‭ ‬جواد‭ ‬لؤي‭ ‬جواد‭ ‬نجل‭ ‬محافظ‭ ‬النجف‭ ‬السابق‭ ‬المدان‭ ‬بتجارة‭ ‬المخدرات‭.‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬رئاسي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬صالح‭ ‬وجّه‭ ‬بسحب‭ ‬المرسوم‭ ‬الجمهوري‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عاجل‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬المُشكلة‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ […]

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