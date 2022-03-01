2022/03/01 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام القمح‭ ‬سلعة‭ ‬استراتيجية،‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،‭ ‬حتى‭ ‬التظاهرات‭ ‬لا‭ ‬تخرج‭ ‬عند‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬مئات‭ ‬السلع‭ ‬الأخرى‭ ‬وتخرج‭ ‬بغضب‭ ‬وعنف‭ ‬عند‭ ‬زيادة‭ ‬سعر‭ ‬الخبر،‭ ‬حتى‭ ‬ليخيل‭ ‬للمرء‭ ‬انّ‭ ‬الانسان‭ ‬العربي‭ ‬يأكل‭ ‬خبزاً‭ ‬مجرداً،‭ ‬وربّما‭ ‬هناك‭ ‬مَن‭ ‬هو‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬ينخرها‭ ‬الفساد‭ ‬وسوء‭ ‬استخدام‭ ‬الثروات‭.‬ والقمح‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ […]

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