مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة في اليمن ليشمل جميع الحوثيين

2022/03/01 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭- ‬نيويورك‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الاثنين،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬قرارا‭ ‬يوسّع‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬ليشمل‭ ‬جميع‭ ‬المتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬وشركات‭ ‬محدّدة‭.‬ كما‭ ‬اعتبر‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬صوّتت‭ ‬لصالحه‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬بينما‭ ‬امتنعت‭ ‬أربع‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬هي‭ ‬النروج‭ […]

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