مجلس الأمن يتبنى قرارا ضد الحوثيين.. والإمارات والسعودية تعلقان

2022/03/01 | 01:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد مجلس الأمن، الاثنين، قرارا يقضي بتجديد العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين بـ"جماعة إرهابية".

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