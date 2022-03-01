2022/03/01 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qHtmMEWhsLQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. درجال لستوديو الجماهير: رفع الحظر عن بغداد لا يشمل مباراة الامارات فقط) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. درجال لستوديو الجماهير: رفع الحظر عن بغداد لا يشمل مباراة الامارات فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).