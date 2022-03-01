بعد استبعاد سبارتاك الروسي.. يويفا يعلن تأهل لايبزيج لربع نهائي يوروبا ليج

2022/03/01 | 01:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد متحدث رسمي باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن نادي لايبزيج الألماني بلغ رسمياً الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).جاء ذلك بعد استبعاد سبارتاك موسكو الروسي، في إطار العقوبات التي طالت روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.وقال المتحدث الرسمي "لن تقام مباراتا لايبزيج وسبارتاك (ذهابا وايابا) وبالتألي تأهل لايبزيج إلى ربع النهائي".وكان الاتحادان الدولي والاوروبي أعلنا في بيان مشترك مساء الإثنين، استبعاد جميع المنتخبات والأندية الروسية من جميع المسابقات الدولية "حتى إشعار آخر".وكان يتعين على النادي الروسي مواجهة لايبزيج في 10 و17 من الشهر المقبل في ثمن النهائي، علما بأن سبارتاك هو الممثل الوحيد الباقي لروسيا في المسابقات الأوروبية.في المقابل، لم يؤكد الاتحاد الدولي، بعد، طلبا من وكالة "فرانس برس"، عما اذا كان المنتخب البولندي تأهل تلقائيا بدوره إلى نهائي ملحق مونديال قطر 2022، علما بأنه كان يتعين عليه مواجهة روسيا في 24 مارس/ آذار المقبل في موسكو والفائز منهما يلتقي السويد أو التشيك.

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