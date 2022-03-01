- أدهم - الطفل الأعزل الذى انتصر على عالم دموى مسلح - منى حلمي

2022/03/01 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي " أدهم " طفل أعزل انتصر على عالم دموى مسلح-------------------------------------------------4 يونيو القادم 2022 ، يكمل «أدهم حتاتة»، ابن أخى «عاطف حتاتة»، عامه الخامس .



هذا الطفل الذى كان يزحف على الأرض، ويقع كلما حاول أن يقف، انتصر على مضادات الاكتئاب، وروشتات الأطباء.



هل لأنه ابن أخى «عاطف»، الذى أعتبره «ابنى»، الذى لم أحمل به..



أم ، لا تريد شيئا من الحياة، إلا أن تسعده، وتريحه، وتفر ......





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