2022/03/01 | 01:37 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتدام القتال في مناطق متفرقة من العاصمة الأوكرانية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتدام القتال في مناطق متفرقة من العاصمة الأوكرانية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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