2022/03/01 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتدام القتال في مناطق متفرقة من العاصمة الأوكرانية

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