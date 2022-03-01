طاقة تحت أقدامنا

2022/03/01 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة الحرارية الأرضية، هل هي في طريقها لمنافسة الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة؟

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